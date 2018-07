> Der Startschuss für den flächendeckenden Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis fiel mit dem Kreistagsbeschluss im Dezember 2015. Rund 36 Mio. Euro investierten Telekom und Kreis (mit 9,6 Mio. Euro an den Ausbaukosten beteiligt) ins schnelle Internet.

> Aktueller Stand: Die dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen starteten im März, nach aktuellem Stand der Dinge sind im Ausbaugebiet 1 sämtliche Tiefbauarbeiten in Mosbach und Obrigheim abgeschlossen. Gleiches gilt für Hüffenhardt und Kälbertshausen (AG 2). Seit Juli läuft auch in Haßmersheim der Ausbau auf vollen Touren. In Billigheim wurde in der vergangenen Woche begonnen, Neckarzimmern folgt im August. In den beiden ersten Ausbaugebieten wurden bisher insgesamt 44,1 Kilometer Glasfaser verlegt und 107 hochmoderne Multifunktionsgehäuse aufgestellt. Im Ausbaugebiet 3 kommen weitere 22,5 Kilometer Glasfaser und 62 Netzverzweiger hinzu.

> Ziel: Bis Ende 2017 sollen die Maßnahmen in allen insgesamt acht Ausbaugebieten abgeschlossen, rund 100 Kilometer neue Kabel eingeblasen, 325 Multifunktionsgehäuse installiert sein. In 95 % des Neckar-Odenwald-Kreises sollen dann Downloadgeschwindigkeiten von 30 mBit/Sekunde garantiert sein.

> Aktuelle Informationen zum Breitbandausbau finden Interessierte unter www.breitband-nok.de.