Beim begleiteten Wohnen in Familien werden Menschen mit Behinderung und deren Gastfamilien in vielen Fragen des Alltags von einem sozialen Dienstleister unterstützt. Qualifizierte Fachkräfte helfen zum Beispiel bei Behördengängen, vermitteln Plätze zur Kurzzeit- oder Verhinderungspflege und beraten in vielen weiteren Fragen des Alltags, etwa zu Unterbringung, Bekleidung oder medizinischen Themen. Für die Betreuung können die Familien auch eine finanzielle Unterstützung erhalten - nach Prüfung des zuständigen Landkreises. Ansprechpartnerin für begleitetes Wohnen in Familien ist in der Johannes-Diakonie Bärbel Dörge, Offene Hilfen, Telefon: (0 62 81) 32 56 87, E-Mail: baerbel.doerge@johannes-diakonie.de.