German Doctors ist der Name einer international tätigen Nichtregierungsorganisation, die 1983 gegründet wurde (damals noch unter "Ärzte für die Dritte Welt"). In jeweils sechswöchigen Einsätzen kümmern sich Ärztinnen und Ärzte unentgeltlich um die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung benachteiligter Menschen in den Einsatzregionen, die in Asien, Afrika und Zentralamerika liegen. Allein im letzten Jahr wurden in den neun bestehenden Projekten 341 Einsätze geleistet. Wichtig sind dabei auch präventive Maßnahmen wie begleitende Ernährungsprogramme oder Hygieneschulungen. www.german-doctors.de

20 Organisationen betreuen Arztprojekte in aller Welt, von Ärzte ohne Grenzen und Interplast Germany bis German Doctors (www.bundesaerztekammer.de).

12 Millionen Behandlungen haben die Ärzte von German Doctors seit 1983 durchgeführt.

2 Euro monatlich reichen aus, ein unterernährtes Kind in Bangladesch im Rahmen eines Feeding-Programms aufzupäppeln.

80 Euro kostet zum Beispiel ein lebensrettender Kaiserschnitt in Sierra Leone.