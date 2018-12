Geschichten rund um den Heidelberger Halbmarathon

> Zeichen für den Frieden: Samalya Schäfer lief mit einer Fackel los. Der Berliner, der 2013 schon mal auf den zweiten Platz gelaufen war, gehörte zu einer Gruppe von 36 "Peace Runnern" aus zehn verschiedenen Ländern. "Wir wollten damit ein Zeichen für den Frieden setzen", sagte er. In diesem Jahr feiert der Peace Run sein 30. Jubiläum. Der Inder Sri Chinmoy hatte die Idee 1987 geboren. Seitdem habe das Weiterreichen einer Fackel Millionen von Menschen in über 155 Ländern über die Grenzen von Nationalität, Kultur, Religion, Hautfarbe und Weltanschauung hinweg im Geist der Freundschaft und des Friedens miteinander verbunden. "Die Fackel, die wir dabei und immer weitergereicht haben, war sogar schon mal auf dem Kilimandscharo", erklärte die Heidelberger Koordinatorin Vasanti Niemz. "Die Zuschauer haben gespürt, dass es damit etwas Besonderes auf sich hat", genoss Samalya Schäfer den ersten Kilometer mit der Fackel, "es gab tolle Emotionen und Reaktionen."

> Beifall für die Radfahrer: Laura Geiger war ganz schön ins Schwitzen gekommen. Dabei erlebte die Vorjahresneunte der TSG Heidelberg den Halbmarathon diesmal aus einer anderen Perspektive. Weil sie wegen einer Verletzung pausieren muss, erklärte sie sich bereit, die schnellste Frau mit dem Fahrrad zu begleiten. "Die Stimmung auf der Strecke war toll", sagte sie, "selbst als Radler wird man beklatscht." Geiger steigt auch in ihrer Freizeit oft in den Sattel. "Ohne Training wäre für mich der Philosophenweg nicht ohne gewesen." Und was sollen da erst die Läufer sagen? Geiger hat den Ausflug genossen. "Es war sehr spannend, ganz vorne live dabei zu sein und die Führungswechsel zu erleben", sagte sie, "aber im nächsten Jahr will ich doch lieber wieder selbst laufen."

> Erst getroffen, dann gerannt: Weil er zwei, drei Meter dem Führungsrad folgte und auf dem Uniplatz zu spät abbog, musste Julius Kretzer Joel Dahner knapp vorbeiziehen lassen. Die Jungs nahmen den knappen Rennausgang sportlich. Beide Bambini sind Fußballspieler. Kretzer im Mittelfeld beim TSV Handschuhsheim, Dahner ist Stürmer bei der SG Wiesenbach. Für den Drittklässler aus Gaiberg war’s ein rundum gelungenes Wochenende. Einen Tag vor seinem Endspurt-Sieg auf dem Heidelberger Uniplatz, hatte er neun Tore für sein Fußballteam bei einem Turnier in Neckarsteinach erzielt.

> Zeit wichtiger als Platzierung: Keine schlimmeren Verletzungen wurden der TSG 78 von den Ärzten und Sanitätern gemeldet - von den üblichen Kreislaufgeschichten und Verstauchungen abgesehen. Mit 20 Grad war es ein klein wenig zu warm. Optimal seien zwischen 16 und 18 Grad, erklärte Streckenarzt und Kardiologe Dr. Mohammed Natour. "Das Problem ist, dass die Läufer zu sehr schwitzen und zu wenig trinken." Eine leichtere Blessur erlitt Julia Bongiovanni, die trotz ihres Sturzes am Kornmarkt als Dritte ins Ziel kam. "In der Kurve hat es mich hingelegt", sagte sie. Dabei hatte sie beim Bergablaufen Vorsicht walten lassen. "Seit ich Kinder habe, bin ich verantwortungsbewusster", erklärte die Anästhesistin, die gegenüber 2016 einen Platz einbüßte, obwohl sie zwei Minuten schneller war als im Vorjahr. "Ich bin dennoch super zufrieden", sagte sie, "uns Läufern geht es mehr um die Zeit als um die Platzierung." ber