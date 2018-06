(aham/cm) Trudbert Orth hat gestern eine Wette gewonnen. "Ich habe mit diesem Urteil gerechnet, es war nicht anders zu erwarten", sagte der CDU-Fraktionssprecher auf RNZ-Anfrage. "Es ging aber nur um die Ehre." Wegen eines Plakats die Wahl zu wiederholen, wäre nicht in Ordnung gewesen, so Orth. "Die Bürger haben gewählt - das müssen alle respektieren." Für den Fall, dass der Kläger Recht bekommen hätte und die Wahl wiederholt werden müsste, fragte Orth: "Wer wäre dann überhaupt gegen Patricia Popp angetreten?" Der CDU-Chef rät dem Kläger davon ab, in die nächste Instanz zu gehen: "Er hat keine Chance, es würde nur alles weiter verzögern."

So wie Trudbert Orth atmeten gestern auch die anderen Vertreter der Gemeinderatsfraktionen auf. Renate Schmidt (SPD), deren Partei Patricia Popp im Wahlkampf unterstützt hatte, fiel gestern "ein Stein vom Herzen". Denn die Ungewissheit der letzten Wochen und das Warten auf eine Entscheidung seien schlimm gewesen. "Wir wünschen uns, dass nun alles vorbei ist und wir zum Alltag zurückkehren können", so Schmidt. Vor allem sei sie froh, dass Patricia Popp ihr Amt antreten könne und eine Neuwahl vom Tisch sei - wenn der Kläger keinen Antrag auf Berufung stellt. Dennoch will sie heute Abend bei einer SPD-Veranstaltung mit den Genossen mit einem Glas Sekt auf das Urteil anstoßen.

"Es wäre gut, wenn Patricia Popp ihr Amt schnell antreten könnte", sagte Guido Bamberger und zeigte sich erleichtert über das Urteil des Gerichts. Der Fraktionssprecher der Eppelheimer Liste geht jedoch davon aus, dass der Kläger in die nächste Instanz geht. "Wir machen uns im gesamten Umkreis lächerlich", meinte Bamberger. "Mit einem solchen Vorgehen kann man Demokratie kaputt machen." Wenn es um 20 Stimmen gehen würde, könnte er die Klage nachvollziehen - aber nicht bei über 100 Stimmen. "Da hätte in den letzten Jahren jede Gemeinderatswahl angefochten werden können." Guido Bamberger hätte sich gewünscht, dass Bürgermeister Dieter Mörlein gleich im Januar den Weg für Patricia Popp als Amtsverweserin freigemacht hätte. "Er hat sich einen schönen Abschied kaputtgemacht", so der Stadtrat. "Jetzt muss er nach 23 Jahren mit Schimpf und Schande gehen."

"Wie erwartet" - so beurteilte Christa Balling-Gündling (Grüne) gestern das Urteil. "Manche Argumente des Klägers waren an den Haaren herbeigezogen." Die Fraktionssprecherin hofft, dass Popp ihr Amt bald antreten kann. Andernfalls nehme die Demokratie Schaden.

Peter Schib (FDP) bedauerte, dass auch nach dem Urteil die Diskussionen wohl weitergehen. "Es ist schade, dass Patricia Popp warten muss", sagte er. "Aber wir leben in einem Rechtsstaat, in dem jedem Einzelnen der Klageweg offensteht." Die Argumente beider Seiten seien schlagkräftig gewesen. "Am besten wäre es, wenn neu gewählt wird - dann würde Klarheit herrschen", meinte Schib.