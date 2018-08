Faire Fans gingen voll mit

Lars Eckert, Trainer des SC Neuenheim: Es war das erwartet schwere Endspiel vor einer großartigen Kulisse. Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben.

Uwe Schwager, Trainer des SC Neuenheim: Heute haben wir alles richtig gemacht. Es ist schön, dass wir mein letztes Spiel als Trainer gewonnen haben. Nun werde ich mich um den Nachwuchs kümmern.

Peter Ianusevici, Trainer des TSV Handschuhsheim: Ich bin sehr damit zufrieden, dass alle unsere Spieler alles gegeben haben. Mehr kann man beim besten Willen nicht erwarten.

Volker Kraft, Rugby-Abteilungsleiter des TSV Handschuhsheim: Ich bin sehr froh, dass wir eine so schöne Veranstaltung mit so vielen Zuschauern auf die Beine gestellt haben. Es war ein Festtag für den Rugbysport. Unsere Mannschaft hat alles gegeben. Ich bin stolz auf jeden Spieler und gratuliere dem SCN herzlich.

Klaus Blank (Eppelheim, Präsident des Deutschen Rugby-Verbandes/per SMS vom Flughafen Frankfurt): Mein Glückwunsch an den SCN zum Pokalsieg. (Blank brachte vom Kongress des Europäischen Rugby-Verbandes in Tiflis die Nachricht mit, dass die U18-Europameisterschaft im olympischen Siebenerrugby am 9. und 10. September 2017 in Heidelberg stattfinden wird).

Rolf-Dieter Schmitt, Bundespokalspielleiter des DRV: Das war ein hochdramatisches und gutes Pokalendspiel, und die Zuschauer sind auf faire Weise voll mitgegangen. Beide Mannschaften haben gute Leistungen gezeigt. Der SCN ist ein glücklicher Sieger.

Jürgen Baust, Rugby-Abteilungsleiter der im Halbfinale beim SCN ausgeschiedenen Rudergesellschaft Heidelberg: Ich gratuliere dem SCN herzlich zum Pokalsieg und freue mich sehr. CPB