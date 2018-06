Prinzenpaar-Besuch kostet viel Geld



hob. "Was das alles kostet!" - Dieser Spruch war gestern auf dem Heidelberger Marktplatz nicht nur einmal zu hören. Während die Stadt Heidelberg ihre Ausgaben auf gerade einmal 60.000 bis 80.000 Euro schätzt, liegen die realen Gesamtkosten deutlich höher. Das Staatsministerium steuert nach den Angaben von Sprecher Christoph Neethen 5000 Euro aus eigenen Mitteln bei - für Aufbauten am Flughafen, Kordelungen und Ähnliches. Die Personalkosten werden nicht berechnet. Neethen: "Wir tun einfach als Angestellte des Staatsministeriums unseren Dienst."

Ähnlich ist es bei der Polizei. Deren Sprecher David Faulhaber sagt, dass allein am Donnerstag mehrere Hundert Beamte in Heidelberg im Einsatz seien. Müsste ein Veranstalter das direkt bezahlen, würden laut Verwaltungsvorschrift pro Arbeitsstunde eines Beamten je nach Dienstgrad zwischen 47 und 72 Euro berechnet. Ohne Material käme so ein sechsstelliger Betrag zusammen.