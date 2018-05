> Der 436. Schriesheimer Mathaisemarkt beginnt am Freitag, 6. März, um 19 Uhr mit dem Krönungsabend der neuen Weinhoheiten im Festzelt. Bereits zwei Stunden zuvor ist im Haus der Feuerwehr die Vernissage zur Kunstausstellung, die das erste Weinfest des Jahres in der Region begleitet. Unter dem Titel "Inside Out" präsentiert die ehemalige Pressefotografin Jo Goertz Porträts von Künstlern der Kraichgauer Kunstwerkstatt, die diese selbst gestalterisch überarbeitet haben.

> Das erste Wochenende des Mathaisemarkts beginnt am Samstag, 7. März, um 11.30 Uhr mit dem Eröffnungsrundgang durch die Leistungsschau des Bundes der Selbstständigen (BDS), bei der auch die RNZ vertreten ist (siehe Bericht). Erster großer Teilnehmermagnet für die Region ist das Volkslauf-Event des Turnvereins durch die Straßen der Innenstadt. Zwischen 13 und 16 Uhr beginnen die Läufe über unterschiedliche Distanzen und für jedes Leistungsniveau. Sportlich geht es auch am Sonntagvormittag, 8. März, ab 10.30 Uhr im Festzelt weiter: Das Mathaisemarktboxen des Kraft-Sport-Vereins feiert 40-jähriges Jubiläum mit der Begegnung der Staffeln aus Baden-Württemberg und der Schweiz.

> Der große Festzug wird sich am Sonntag ab 14 Uhr in Bewegung setzen. Wagen und Fußgruppen, Fanfaren- und Spielmannszüge sowie zahlreiche Hoheiten (nicht nur des Weins) werden in insgesamt 61 Zugnummern dabei sein. Das Motto "Vielfalt in der Einheit" widmet sich dem 25-jährigen Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung - und das auch mit Humor.

> Der politische Höhepunkt steht am Montag, 9. März, um 17 Uhr auf dem Programm: Bei der BDS-Mittelstandskundgebung im Festzelt ist der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Guido Wolf, der Festredner. Wie er sich geschlagen hat, dürfte auch am Dienstagvormittag ein Thema sein, wenn sich Behördenvertreter aus der ganzen Region zu ihrem Mathaisemarktrundgang treffen. cab