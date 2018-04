Berlin. (dpa) Das Dengue-Fieber ist eine in den Tropen und Subtropen weit verbreitete Krankheit. Sie weitet sich immer stärker aus - bis nach Europa. So gab es schon auf Madeira einen Ausbruch. Der Erreger, ein Virus, wird durch bestimmte Stechmücken übertragen. Nicht jeder Infizierte wird krank. Wer an Dengue-Fieber leidet, hat oft grippeähnliche Symptome. Wegen starker Glieder- und Muskelschmerzen spricht man auch von der «Knochenbrecherkrankheit». Das Leiden kann auch schwere Verläufe nehmen und tödlich enden. Ein Heilmittel gibt es nicht, nur Symptome wie Fieber können gelindert werden. Reisenden wird empfohlen, sich in Dengue-Gebieten vor Mücken zu schützen.