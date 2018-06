Stimmen zum Spiel

Julian Nagelsmann (TSG-Trainer): "Es ist in Ordnung, wenn man gegen Dortmund Unentschieden spielt. Leider nur ein Punkt, aber damit kann ich gut leben und schlafen, auch wenn ich gerne gewonnen hätte. (...) Wenn das 2:1 von Sandro Wagner nicht zählt, beschwere ich mich nicht und attackiere auch Thomas nicht in der Coaching Zone. (...) Ich kann das richtig einordnen. Der BVB verfügt über eine außergewöhnliche Offensive, die sich vor den Bayern nicht zu verstecken braucht."

Thomas Tuchel (BVB-Trainer): "Alles, was gegen uns laufen konnte, lief gegen uns. (...) Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das Schiedsrichter-Gespann verunsichert war. Wieso, weiß ich nicht. (...) Die Reaktion meiner Mannschaft war außergewöhnlich. Wir haben uns voll dagegengestemmt, das hat man bis unters Stadiondach gespürt. Dafür ein Riesenkompliment an mein Team."

Hans-Joachim Watzke (BVB-Geschäftsführer): "Das ist unfassbar, unglaublich - das sind zwei glasklare und eklatante Fehlentscheidungen. Wahnsinn! Ich habe aus 60 Metern Entfernung gesehen, wie Sandro Wagner Sven Bender wegstößt. Und die gelb-rote Karte gegen Marco war eine absolute Frechheit. Ich hoffe, dass wir den Schiri lange nicht mehr bekommen."

Mark Uth (TSG-Stürmer): "Im Endeffekt geht es um unsere Chancenverwertung. Das neunte Unentschieden - blöd!"

Thorsten Kinhöfer (Ex-Fifa- und Bundesliga-Schiedsrichter sowie BamS-Experte) über den 27-jährigen Benjamin Brand: "Er wird auf lange Sicht unser bester Referee. Ich habe selten ein größeres Talent gesehen."

Niklas Süle (vor dem 1:1 der TSG am 5. November beim FC Bayern): "Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl, deshalb bin ich im Sommer geblieben. Ich will meine gute Entwicklung fortsetzen und mit dem Verein Erfolg haben. Was in der Zukunft kommt, wird man dann sehen."

Julian Nagelsmann am 18. November über eine Vertragsverlängerung mit Sebastian Rudy: "Wir wollen unbedingt mit ihm verlängern und sind in Gesprächen. Ich bin guter Dinge, dass er bleibt."