Udo Dahmen (65) studierte Schlagzeug in Aachen, Köln und Paris. Als Dozent leitete er den Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg und baute an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl den Studiengang Rock/Pop/Jazz auf. Seit 2003 ist er künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg. Dahmen war auch als Profi-Schlagzeuger tätig, unter anderem bei Kraan, Inga Rumpf, Nina Hagen oder Gianna Nannini.