Bei "Meto/Checkpoint" gab es in der Vergangenheit einige Eigentümerwechsel, und damit verbundene Veränderungen in der Unternehmenskultur. Bis 1999 waren die Mitarbeiter eine Familie in der Esselte Meto GmbH. Dann ging das Unternehmen an die Checkpoint Gruppe mit der US-Mutter. Jetzt wird das Unternehmen an die kanadische CCL Industries verkauft.

Jede Übernahme stellt den Betriebsratsvorsitzenden Gernot Walter vor eine neue Situation, vor neue Herausforderungen, vor ein erneutes gegenseitiges "Abtasten". Das verlange Fingerspitzengefühl.

Einige größere Themen gab es in den letzten Jahren zu bewältigen. Manches ist eine Win-Win-Situation, wie die Einführung der Prämienvereinbarung, die eine Effizienzsteigerung brachte, so die Geschäftsleitung. Andere Probleme lassen sich mit konstruktivem Kompromiss lösen. Wie während der Finanzkrise 2009: da erteilte die US-Mutter die Anweisung zur Kosteneinsprung aufgrund schwächerer Auftragslage.

Kurzarbeit als Lösung

Jeder Mitarbeiter sollte auf 15 Prozent seines Gehaltes verzichten oder seine Arbeitszeit entsprechend reduzieren. Der Betriebsrat setzte sich für ein Kurzarbeitpaket ein. Das erfüllte die Vorgabe aus USA, und die Belegschaft wurde nicht so stark finanziell belastet.

Die Anpassung der Lohnstrukturen gelang 2008 mit "ERA-Entgeltgruppen". Die Tätigkeiten bzw Berufsgruppen wurden unternehmensspezifisch neu bewertet und eingestuft. Die "Ausreißer nach unten" auf den Lohnstufen wurden durch die Neu-Einstufung ausgeglichen. Die "Ausreißer nach oben" wurden über eine Besitzstandsregelung als Ungleichheit übernommen. "Es waren harte Verhandlungen mit der Geschäftsleitung. Arbeitgeberverband und IG-Metall saßen mit am Tisch. Zum Schluss wurde es intern gelöst", erläutert Walter. Es gab einen Zusatz zum Tarifvertrag für die Besitzstandsregelung.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt bei 50 Jahren. Viele seien schon Teil der Meto-Familie gewesen.

Die damalige Stimmung unter den Mitarbeitern und das soziale Miteinander lasse sich nur schwer in Worte fassen. Walter: "Es sei früher besser gewesen, meinen einige".