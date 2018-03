Reisezeit: Die Trockenzeit geht von Dezember bis Februar. Die besten Bedingungen zum Tauchen findet man von Mai bis August. Außerdem kommen dann viele Meerestiere in die Gegend, um sich zu paaren.

Anreise: Belize City ist von Deutschland aus nur mit Zwischenstopp zum Beispiel in den USA oder Mexiko erreichbar. Von Belize City aus fahren täglich Fähren in einer halben Stunde nach Caye Caulker. Wer aus Mexiko anreist, kann in der Grenzstadt Chetumal jeden zweiten Tag eine direkte Fähre nach Caye Caulker nehmen.

Gesundheit: Reisende sollten Impfungen gegen Hepatitis A und B, Tollwut, Typhus sowie Meningokokken haben und einen Gelbfieber-Schutz nachweisen können. Das Malaria-Risiko ist auf der Insel sehr gering.

Sicherheit: Belize ist ein Transitland des Drogenhandels, Touristen sollten besonders den Südteil von Belize City meiden. Caye Caulker ist vergleichsweise sicher.

Weitere Infos: Honorarkonsulat Belize, Breitscheidstraße 10, 70174 Stuttgart (Tel.: 0711/90 71 09 20).