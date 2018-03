Auch Autos können wieder von Heidelberg kommend über die große Kreuzung an der Friedensbrücke in die Altstadt fahren. In der vergangenen Woche war die Zufahrt für Autos zunächst untersagt worden und nur noch Busse durften über die Kreuzung in die Altstadt fahren. Dies führte dazu, dass Pkw-Fahrer vergeblich an der Ampel warteten, weil nur die Busfahrer eine Fernbedienung für die Ampel hatten. Eine "intensive Beobachtung" der Verkehrssituation und eine Lagebeurteilung durch die Stadtverwaltung und das beauftragte Ingenieurbüro führte dann jedoch dazu, dass die Durchfahrt auch für Autos wieder freigegeben wurde. Bürgermeister Frank Volk sieht darin "ein gutes Signal für die Altstadt-Geschäfte, die, wie auch die Gewerbetreibenden in Kleingemünd, durch die Bauarbeiten sehr belastet sind".