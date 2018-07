(dpa) Vitamin D wird bei direkten Sonnenstrahlen auf der Haut vom Körper gebildet und kann im Winter schon mal Mangelware sein. Daher sollte man auf Lebensmittel achten, die Vitamin D liefern. Das sind etwa Champignons. Sie enthalten Provitamin D, das im Körper zu Vitamin D umgewandelt wird, erläutert der Verbraucherinformationsdienst "aid". Dieses ist beispielsweise wichtig für gesunde Knochen. Weiße und braune Champignons unterscheiden sich in Sachen Inhaltsstoffen so gut wie gar nicht. Die braunen Exemplare gelten als etwas aromatischer und weniger druckempfindlich.

Champignon-Bolognese

Zutaten für 4 Portionen:

600 g Champignons

1 Zwiebel

1-2 Karotten

1 dünne Stange Lauch

3 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 EL Tomatenmark

250 ml Gemüsebrühe

6 EL Rotwein

250 g Dosentomaten (stückig)

Basilikum

Thymian

Salz und Pfeffer

Die Pilze fein hacken, Zwiebeln, Karotten und Lauch fein würfeln, Knoblauch hacken. Pilze, Zwiebeln und Karotten in Olivenöl anbraten, bis sie etwas Farbe haben. Tomatenmark dazugeben, dann Knoblauch und Lauch. Zunächst mit Rotwein, dann Gemüsebrühe ablöschen und gute zehn Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In der Zwischenzeit Spaghetti in reichlich Salzwasser nach Anleitung kochen. Soße mit Basilikum und Thymian abschmecken. Die Spaghetti zusammen mit der Soße servieren. Dazu passt Parmesan.