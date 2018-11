Goji-Beeren sollen Herz und Immunsystem stärken und werden in Deutschland meist in getrockneter Form angeboten. Foto: Thinkstock

Von Constanze Werry

Sie sollen uns fitter machen, gesünder, vor Krebs schützen und das Alter aufhalten können - allerlei Beeren und Samen, die unter dem Oberbegriff Superfood teuer verkauft werden. Wir stellen, basierend auf Informationen der Verbraucherzentrale, des Verbraucherinformationsdienstes "aid", der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sowie der Stiftung Warentest einige der bekanntesten Vertreter auf den Prüfstand und zeigen, welche heimischen Alternativen es gibt.

Acai-Beeren

Das sollen sie leisten: Sie gelten als Anti-Aging-Wundermittel und außerdem Schlankmacher.

Das können sie wirklich: Acai-Beeren sind reich an Anthocyan. Dieser Stoff wirkt antioxidativ, er schützt die Körperzellen also vor freien Radikalen. Jedoch können Acai-Beeren weder das Alter aufhalten, noch ohne Sport und eine entsprechend ausgewogene Ernährung die Pfunde purzeln lassen.

Heimische Alternativen: Holunder, schwarze Johannisbeeren und Rotkohl überflügeln mit ihrem Gehalt an Anthocyanen den Exoten.

Aronia-Beeren:

Das sollen sie leisten: Aronia-Beeren stehen im Ruf krebsvorbeugend zu sein, Verdauungsbeschwerden zu lindern, Blutdruck und Cholesterinwerte zu regulieren.

Das können sie wirklich: Tatsächlich - so lassen erste Studien vermuten - könnten sich Aronia-Beeren positiv auf die Gesundheit auswirken. Sie sind reich an Vitamin C, Eisen, Folsäure und Jod. Außerdem enthalten sie - ähnlich wie Acai-Beeren - reichlich Anthocyane. Studien deuten an, dass diese entzündliche Darmerkrankungen lindern und das Herz-Kreislauf-System positiv beeinflussen.

Heimische Alternativen: Diese braucht es nicht, denn Apfelbeeren, wie Aronia-Beeren auch genannt werden - stammen zwar ursprünglich aus Nordamerika, werden jedoch auch vermehrt in Europa angebaut.

Chia-Samen

Das sollen sie leisten: Chia-Samen sollen gesünder und fitter machen, außerdem beim Abnehmen helfen.

Das können sie wirklich: Bisher gibt es Hinweise, aber noch keine eindeutigen Beweise, dass Chia-Samen Bluthochdruck positiv beeinflussen. Allerdings gilt dies für Aufnahmemengen, die deutlich über der bisher empfohlenen Tagesmenge von 15 Gramm (etwa einem gehäuften Esslöffel) liegen.

Die Körner sind eine sehr reichhaltige Quelle für ungesättigte Fettsäuren. Sie bestehen bis zu 40 Prozent aus Fett, weshalb man es mit den unscheinbaren Samen nicht übertreiben sollte. Außerdem enthalten sind reichlich Ballaststoffe. Das sind alles wertvolle Nährstoffe, die per se jedoch weder gesünder noch fitter machen.

Heimische Alternativen: Leinsamen. Diese haben einen ähnlich hohen Ballaststoffanteil wie Chia-Samen und sind ebenfalls reich an ungesättigten Fettsäuren, insbesondere n-3-Fettsäuren. Letztere sind auch in Walnuss- und Rapsöl sowie Nüssen enthalten.

Goji-Beeren

Das sollen sie leisten: Goji-Beeren sollen sowohl das Immunsystem als auch das Herz stärken und den Alterungsprozess verlangsamen, außerdem Verdauung und Gedächtnis fördern, Zellverfall und Gewebeschäden vorbeugen, das Muskelwachstum und die Blutbildung unterstützen.

Das können sie wirklich: Goji-Beeren enthalten gegenüber anderen Früchten viel Vitamine A, C und E, dazu viel Eisen, Kalzium und Magnesium, außerdem Ballaststoffe und Antioxidantien. Ein verjüngender Effekt konnte allerdings bislang nicht wissenschaftlich belegt werden. Das Gleiche gilt für etwaige gesundheitsförderliche Effekte. Im Gegenteil: Wer Blut verdünnende Medikamente nimmt, sollte Goji-Beeren sicherheitshalber meiden. Sie stehen im Verdacht, den Abbau von blutverdünnenden Wirkstoffen wie Phenprocoumon und Warfarin zu blockieren. Das kann zu Blutungen führen.

Heimische Alternativen: Kirschen, schwarze Johannisbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren.