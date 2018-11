Koffeinfreier Kaffee enthält keinen Koffein:

Ein Kaffee, der entkoffeiniert ist, enthält kein Koffein mehr - könnte man meinen. Aber weit gefehlt, in der EU darf sich ein Kaffee immer dann "koffeinfrei" nennen, wenn er weniger als 0,1 Prozent Restkoffein beeinhaltet. Zum Vergleich: Nichtentkoffeinierter Kaffee hat einen Koffeingehalt von rund 1,5 Prozent. Anderswo wird das sogar noch sehr viel lockerer gesehen. In den USA deckte eine Studie der University of Florida auf: Koffeinfreier Kaffee enthält in den Vereinigten Staaten durchschnittlich immerhin noch 8,6 bis 13,9 Milligram Koffein pro Tasse.

Zum Vergleich: Eine Tasse nichtentkoffeinierter Kaffee kommt der Studie zufolge im Durchschnitt auf 85 Milligramm. Bruce Goldberger, Direktor des William-R.-Maples-Center für forensische Medizin in Florida und Co-Autor der Studie resümiert: "Der Koffeingehalt von fünf bis zehn Tassen entkoffeiniertem Kaffee erreicht leicht das Level von ein bis zwei Tassen nichtentkoffeiniertem Kaffee." Gerade Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf achten müssen wieviel Koffein sie zu sich nehmen, Nierenkranke zum Beispiel oder Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden, sollten also aufpassen, welchen Kaffee sie trinken, meint Goldberger.

Koffein und Tein sind zwei verschiedene Substanzen:

Im Kaffee findet sich Koffein, im Tee Tein, klar. Nicht klar ist allerdings, dass es sich bei beiden Substanzen um ein- und dieselbe handelt. Chemisch betrachtet unterscheidet sich das Koffein vom Tein in keinster Weise, beide Wirkstoffe sind absolut identisch. Es handelt sich in beiden Fällen um das gleiche Alkaloid aus der Stoffgruppe der Xanthine. Was sich allerdings unterscheidet, ist der Gehalt in den verschiedenen Kaffee- und Teesorten und auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Bestandteile aus dem Kaffeepulver bzw. den Teeblättern herauslösen und wirken.

Geröstete Kaffeebohnen enthalten etwa ein bis zweieinhalb Prozent Koffein, Schwarzer Tee sogar bis zu dreieinhalb Prozent. Das Koffein des Kaffees wird allerdings schon im Magen durch die Magensäure herausgelöst, das Tein des Tees erst später im Darm freigesetzt. Der Unterschied zeigt sich vor allem in der Wirkung: Das Koffein des Tees macht sich erst später bemerkbar, hält dafür dann aber auch länger an.

Vor dem Schlafengehen sollte man keinen Kaffee trinken:

Wer schnell und gut schlafen will, sollte zuvor keinen Kaffee trinken, heißt es, denn schließlich macht das Koffein im Kaffee ja wach. Das trifft allerdings längst nicht auf alle Menschen zu. Ein gar nicht so kleiner Anteil der Bevölkerung - Wissenschaftler sprechen von bis zu 10 Prozent - spüren kaum eine oder sogar gar keine wachmachende Wirkung des Koffeins. Andere können sogar gerade erst nach einer Tasse Kaffee besonders schnell und gut einschlafen. Oft sind das Menschen mit niedrigem Blutdruck, denen das Koffein hilft, ihren Blutkreislauf wieder zu normalisieren - und erst dann können sie einschlafen. Wer also erst nach ein bis zwei Tassen Kaffee besonders gut schläft, der sollte vielleicht besser einmal seinen Blutdruck vom Arzt prüfen lassen.

Eine Prise Salz verbessert den Geschmack:

Vor allem ältere Generationen kennen diesen "Trick" noch, um den Kaffeegeschmack zu verbessern: Eine kleine Prise Salz ins Kaffeepulver und schon schmeckt der Kaffee noch leckerer. Wer will, kann das ja gerne einmal ausprobieren: Lecker ist anders. Der Tipp stammt noch aus schlechteren Zeiten, in denen der Kaffee oft mit Getreidebestandteilen gestreckt wurde oder sogar ganz aus geröstetem Getreide bestand. Hier konnte es in der Tat hilfreich sein, den Geschmack mit einer Prise Salz wenigstens einigermaßen erträglich zu machen. Heutzutage aber gehört kein Salz mehr in den Kaffee.

Entkoffeinierter Kaffee ist besonders magenschonend:

Von den etwa 400 chemisch wirksamen Substanzen, die im Kaffee enthalten sind, sind es vor allem die Säuren bzw. Gerbstoffe, die Menschen mit einem leicht reizbaren Magen zusetzen, der Koffeingehalt spielt dabei praktisch keine Rolle. Der pH-Wert, mit dem sich der Säuregehalt bestimmen lässt, liegt bei reinem Wasser mit einem pH-Wert von 7 im neutralen Bereich. Geringere Werte sprechen für Säuren, höhere für Basen.

So hat etwa Orangensaft einen pH-Wert von 3,5 und Zitronensaft sogar einen pH-Wert von ziemlich sauren 2,5. Tee kommt im Vergleich dazu nun auf einen pH-Wert von 5,5 und Kaffee im Durchschnitt sogar auf noch saurere 5. Magenfreundlicher wird der Kaffee erst durch die Auswahl besonders reizarmer Bohnen oder aber auch durch besondere Röstverfahren und spezielle Wasserdampfbehandlungen, mit denen dem Kaffee die Reizstoffe entzogen werden. Auch ein guter Schuss Milch nimmt dem Kaffee die Säure.

Kaffee schadet den Zähnen:

Wer viel Kaffee oder Tee trinkt, dessen Zähne haben manchmal einen etwas unschönen Farbton. Das sieht vielleicht nicht ganz so toll aus, die Verfärbungen sind aber gesundheitlich unbedenklich, sagen Zahnärzte. Die Zähne selbst werden dadurch nicht angegriffen oder gar beschädigt und mit ein bisschen Schrubben ist alles auch bald wieder weg. Wer vom Kaffeetrinken kaputte Zähne bekommt, der sollte seinen Kaffee also in Zukunft vielleicht besser ohne Zucker trinken, denn der schadet den Zähnen ganz bestimmt.