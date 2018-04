Von Johannes Hucke

"Rheinhessen: tönende Hügel, fröhliches Nackenheim!" Es ist wohl gar nicht anders möglich: Wer dem Weingut Gunderloch einen Besuch abzustatten wünscht, kann, darf, nein sollte auch einen Tribut an Carl Zuckmayer entrichten. Wie fast alle hierzulande wissen, hat es einen länger währenden Konflikt gegeben zwischen den beiden Nackenheimer Berühmtheiten, sprich dem Dichter und dem Weingut. Dabei meinte es der Dichter gar nicht (nur) böse, als er im "Fröhlichen Weinberg", einem der meistgespielten Stücke des 20. Jahrhunderts, Winzer und Schiffer und vor allem einen national gesinnten Studenten karikierte. Hätte er das "Neue Volksstück" doch bloß nicht im Hause Gunderloch spielen lassen... Aber sei’s drum, die Sache ist lange her - und Johannes Hasselbach, seit 2015 hauptverantwortlicher Winzer, hat eine höchst charmante Versöhnungsgeste gefunden: "Als wär’s ein Stück von mir", heißt seine köstliche, mitreißende Riesling-Lagencuvée, eine Übernahme von Zuckmayers andeutungsreichem Memoirentitel.

Adresse: Weingut Gunderloch, Carl-Gunderloch-Platz 1, Nackenheim
Telefon: 0 61 35 / 23 41
Homepage: www.gunderloch.de
Lagen: Nackenheimer Rothenberg, Niersteiner Pettenthal, Hipping
Rebfläche: 16 Hektar
Rebsorten: Riesling, Weißburgunder, Silvaner, Gewürztraminer, Sauvignon blanc, Spätburgunder
Spezialitäten: Große Gewächse vom Rothen Hang, edelsüße Rieslinge

"Der 2015er ist noch ein wenig pikanter als sein Vorgänger", vergleicht Hasselbach vertikal. Tatsächlich, im Kontext der weiteren in jeder Hinsicht anspruchsvollen Gunderloch-Rieslinge bemerkt man eine gewisse Süffigkeit, die ganz gut zum Temperament des Nackenheimer Theatermannes passt. Ansonsten pflegt man einen Stil, dessen Noblesse von zarter Gärungskohlensäure wunderbar kontrastiert wird, so im klassischen Einstiegs-Gutsriesling, der schon recht viel verrät über die Lagen und ihre spezifischen Eigenschaften. "In den letzten Jahren haben wir die Weine etwas kühler, straffer ausgebaut, weniger Alkohol, eher fein und nicht so laut. Doch die Leute erkennen den Weinberg wieder, auch wenn er anders gezeigt wird."

Und wo er überall gezeigt wird! Die Gunderloch’schen Weine gehören zu den Repräsentanten Deutschlands in der Welt. Etwa 50 Prozent werden exportiert - überallhin. Ein Ziel des jungen Winzers aber geht (auch) in die umgekehrte Richtung: "Wir wollen, dass die Kunden wieder mehr hierherkommen. Sie sollen sich noch mehr eingeladen fühlen." Beim Umbau entstanden zwei Veranstaltungsräume, die alle Möglichkeiten zur Kontaktnahme bieten. Hasselbachs Glück, an Ort und Stelle bauen zu dürfen und nicht irgendwo draußen, entlädt sich in einem Seufzer: "Es wäre so schade gewesen, das alte Gutsgebäude nicht mehr im Zentrum zu haben." Nicht allein die prunkvolle Architektur erheischt Bewunderung, auch der unersetzliche Gewölbekeller, weit älter als die Gebäude über der Erde, wird als Charakteristikum begriffen. Kaum einer taucht so tief ein in die Geheimnisse des Wechselspiels zwischen Hefen, Mosten, Atmosphären wie Johannes Hasselbach. Im "Virgo"-Projekt wagt er etwas ganz Besonderes: Der Wein vergärt direkt im Weinberg, bekommt sozusagen doppelt mit, was die Landschaft zu erzählen hat.

"Wurzelwerk" ward ein weiteres fabelhaft designtes Experiment geheißen; da finden wir plötzlich einen Wein des Österreichers Jurtschitsch im Sortiment. Wie das? "Nun, eigentlich sollte meine Schwester Sabine hier Winzerin werden. Aber in dem Beruf lernt man eben auch bei anderen Betrieben - und der Jurtschitsch hatte einen Sohn im selben Alter." So kann’s gehen: Johannes Hasselbach ließ die BWL dahinfahren und warf sich mit Leidenschaft auf die Weinbereitung am Rothen Hang, bereits im 19. Jahrhundert eine der meistgepriesenen Lagen. "Es ist roter Tonschiefer, also kein vulkanischer Schiefer wie an der Mosel, sondern durch tektonischem Druck geschiefert", erläutert Agnes Hasselbach, die Mutter und ehemalige Erdkundelehrerin. Wir lernen: Die rote Farbe stammt von Hunderte Millionen Jahre alten Rotalgen. Nicht zu glauben! Gemeinsam mit Fritz Hasselbach arbeitet die fachkundige Dame noch immer eifrig mit im Familienbetrieb, dem es zwischen 1992 und 2001 dreimal gelang, 100 Punkte vom renommierten Winespectator für Trockenbeerenauslesen einzuheimsen.

Wohlan! Unsere Winzer-Serie spielt 2017 linksrheinisch. Das heißt: Pfalz und Rheinhessen. Wer aber Rheinhessen kennenlernen will, muss Gunderloch-Rieslinge verkosten: Die hintergründigen Ortsweine aus Nackenheim und Nierstein, unbedingt aber auch die Großen Gewächse aus dem Pettenthal, vom Hipping oder aus dem Rothenberg. Da fehlen uns glatt die Worte - und wir geben weiter an den ortseigenen Spezialisten für Fragen der Poesie, Carl Zuckmayer, der in einem Frühwerk seine Heimatlandschaft singen lässt: "Ich hab dich gezeugt! Ich hab dich getragen. / Im rötlichen Weinberg stand deiner Eltern Haus. / Mit jedem Jahr, das dich ins Land verschlagen, / Streck ich die Arme weiter nach dir aus."