Von Rolf Kienle

Sie tun uns den Gefallen und fallen ganz allein vom Baum, wenn sie reif sind. Das ist die eine nette Eigenschaft an Esskastanien. Sie wird allenfalls leicht getrübt von ihrem stachligen Äußeren, aus dem wir die Esskastanien befreien müssen. Aber wenn das gelungen ist, haben wir relativ schnell eine kleine und kostenlose Mahlzeit gesammelt. Das ist die andere erfreuliche Eigenschaft. Esskastanien gehören in aller Regel keinem Landwirt, der damit sein Auskommen bestreiten muss. Und: Esskastanien sind so vielfältig einsetzbar wie sonst kaum eine Frucht beziehungsweise Nuss.

Sie sind eigentlich Nüsse, gelten als deutlich kalorienärmer als ihre Verwandten und lassen alles mit sich machen. Wir können die Gans damit füllen, eine Suppe herstellen, eine Beilage, wir können sie glasieren, pürieren, aus der Hand essen oder ein Dessert damit zaubern.

Weil die Kastanien-Füllung aus der Mode gekommen ist und jeder schon mal eine Kastanien- oder Maronensuppe gemacht hat, will ich ein Dessert vorschlagen, das auch in einer leichten Variante vorstellbar ist. Ob man dafür gesammelte Esskastanien nimmt oder gekaufte Maronen, ist Einstellungssache. Wer Gäste hat und beim Servieren des Desserts verkünden will, woher die Esskastanien genau stammen und wie man sie verarbeitet hat, der hat bei der ersten Variante freilich ganz andere Möglichkeiten.

Wie man am Heiligenberg in Heidelberg oder im Pfälzer Wald frühmorgens mit großen Beuteln loszog und schier zentnerweise Kastanien sammelte, dabei sorgsam darauf achtete, die wurmstichigen zu vermeiden, die Beute dann säuberte und im Backofen röstete, wobei sich der Stärkeanteil in Zucker verwandelte. Dann schließlich das Dessert zubereitete. Das ist doch eine völlig andere Geschichte als den Gästen zu erzählen, wie man den Beutel gekaufter Maronen aufriss und sie pürierte. Am Ende schmeckt beides gleich. Wer wenig Zeit hat, der kauft die eingeschweißten, wer zu den Sammlern und Jägern gehört, der geht in den Wald.

> Zubereitung:

Die gesammelten Kastanien kreuzweise einschneiden und bei 200 Grad für 20 Minuten im Backofen rösten. Eine Schale Wasser dazu stellen, damit sie nicht austrocknen. Etwas abkühlen lassen, von der Schale und der weißen Haut befreien und pürieren. 50 Gramm geriebene Zartbitterschokolade (etwa 70 Prozent) mit in die warme Masse geben. Für ein gehaltvolleres Dessert nehme ich Mascarpone, für ein leichteres einen Magerquark mit Frischkäse oder einen griechischen Joghurt. Das ist Geschmackssache. Man kann auch Mascarpone mit etwas Frischkäse mischen. Das Mark einer Vanilleschote, zwei Esslöffel Kakaopulver und drei Esslöffel Puderzucker dazugeben. Sofern keine Kinder mitessen, kann man auch einen Esslöffel weichen Rum unterziehen.

Die Masse nach dem Kühlen (eine Stunde) entweder in einen Edelstahlring geben, mit zwei Esslöffeln zu Nocken formen oder wie auf dem Foto in ein Glas füllen. Zur Kastanien-Creme passen Schokoladensoße, die sich aus geschmolzener Zartbitterschokolade herstellen lässt, oder eine Orangensoße. Gehackte Pistazien darüberstreuen.

> Zutaten: Für vier Personen

200 Gramm Kastanien oder Maronen

200 Gramm Mascarpone oder Magerquark/Joghurt/Frischkäse

50 Gramm Zartbitterschokolade

2 Esslöffel Kakaopulver

3 Esslöffel Puderzucker

1 Esslöffel weichen Rum

Eine Vanilleschote

Gehackte Pistazienkerne