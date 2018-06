Von Alexander Rechner

Wir schreiben das Jahr 2030: Auf dem Land müssen Kranke keineswegs - wie Jahre zuvor oft befürchtet - auf medizinische Versorgung verzichten, aber sie hat sich verändert. Den klassischen Landarzt früherer Tage gibt es nicht mehr. Abhören, abklopfen, abtasten - das war einmal. Die Ärzte untersuchen mittlerweile nicht wenige Patienten über Computer oder Tablet. Dabei beobachtet und beurteilt der Arzt den Patienten aus räumlicher und zeitlicher Entfernung über moderne Kommunikationswege. Die digitale Medizin ist vor allem im ländlichen Raum ein fester Bestandteil geworden. So könnte jedenfalls laut Experten die Zukunft in den dünn besiedelten Regionen aussehen.

Früher, bis in 2020er Jahre hinein, behandelte der Landarzt in seiner Praxis oder beim Hausbesuch Husten ebenso wie Krebserkrankungen, half bei Alkoholismus, Wasserbeinen und Alzheimer (siehe Interview). Im Jahr 2030 ist die Telemedizin dagegen ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung geworden. Das heißt, in vielen Fällen können Diagnosen und Therapiepläne aus der Ferne gestellt werden.

Bereits heute muss ein Mediziner auf dem Land vor allem eines geben: Zeit. "Ich habe eine 70-Stunde-Woche", sagt Christoph Kaltenmaier über seinen Berufsalltag im Jahr 2016. Der 54-Jährige ist seit einem Vierteljahrhundert Landarzt in der rund 5000 Einwohner zählenden Gemeinde Aglasterhausen im Neckar-Odenwald-Kreis. Doktor Kaltenmaier ist mit Leib und Seele Arzt und so für sämtliche "Wehwehchen" seiner Patienten erreichbar. Vor allem für die jungen Menschen will er nun eine E-Mail-Sprechstunde anbieten. Denn insbesondere sie nutzen das Internet und senden ihm Fotos von Hautausschlägen per E-Mail zu. Der Landarzt berät seine Patienten dann entweder über das Telefon oder verschlüsselte E-Mails. "Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann ich derzeit die Mails nicht unverschlüsselt beantworten", erklärt Kaltenmaier und fügt sogleich hinzu: "Den persönlichen Kontakt ersetzt dieses System natürlich nicht." Den klassischen Landarzt, der mit seinem Fahrzeug bis tief in die Nacht über die Dörfer fährt, wird es jedoch in dieser Form nicht mehr geben, davon ist er überzeugt. Der Ärztemangel spitzt sich bereits jetzt zu und ist keine Zukunftsmusik mehr. Nachfolger werden dringend gesucht. "Wir merken, dass es immer schwerer wird, Hausarztpraxen nachzubesetzen", sagt Dr. Johannes Fechner, Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Der Verband erwartet, dass in den kommenden Jahren rund 500 Hausarztpraxen im Südwesten nicht nachbesetzt werden könnten.

Die Medizin braucht daher neue Rezepte. Auch die Bundesregierung fördert die Erforschung der Telemedizin. Allerdings warnt die Kassenärztliche Vereinigung davor, anzunehmen, dass die Telemedizin die Probleme der Versorgung auf dem Land alleine lösen könne. "Die Möglichkeiten der digitalen Technik verändern auch die Medizin. Es gibt viele Chancen, die sich daraus ergeben", erläutert Johannes Fechner in Hinblick auf die weitere Zukunft. Damit steht er nicht alleine da. In der Digitalisierung der Medizin sieht Alexander Föhr, Pressesprecher der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, eher Vorteile. "Sie kann die Wege verkürzen und somit die Arbeit erleichtern." Die Telemedizin bezeichnet er als eine gute Ergänzung. "Allerdings ersetzt sie nicht den physischen Arzt, der Diagnosen und Therapiepläne erstellt." Darin ist er sich mit Dr. Oliver Erens, Pressesprecher der Landesärztekammer Baden-Württemberg, einig. Für die Ärztekammer ist der Telearzt aber ein wichtiger Baustein, um dem Ärztemangel entgegenzusteuern. Wobei er einschränkt, dass eine ausschließliche Behandlung über Kommunikationsmedien für die Kammer nicht in Frage kommt. "Dennoch fördern wir diese modernen Methoden und begrüßen sie auch", sagt Erens. Er vermutet, dass im Jahr 2030 der Landarzt in der gegenwärtigen Form nicht mehr existieren wird.

Zurück in die Zukunft: Die Bevölkerung musste sich längst schon vielerorts vom Landarzt verabschieden - der Telearzt ist 2030 ein fester Bestandteil der medizinischen Versorgung geworden. Patienten lassen sich nun auch über Videochat oder Bildtelefon beraten. Der Arzt kann über das Internet Rezepte schreiben und Diagnosen stellen.

Bei allen telemedizinischen Möglichkeiten gibt es aber immer noch die Notwendigkeit, dass die Ärzte den Patienten bei Behandlungen sehen müssen. Jedoch müssen nun die Patienten für einen Besuch einer großen Gemeinschaftspraxis weite Wege zurücklegen. Wichtige Vitaldaten der Patienten wie Blutdruck, Temperatur und Herzfrequenz werden heute digital über ein vernetztes Pflaster an den Arzt geliefert. Er kann die Ergebnisse in Echtzeit an seinem Computer verfolgen und in seine Behandlung mit einfließen lassen. Auch wenn die Skepsis groß war. Die moderne Medizintechnik zahlt sich inzwischen für Ärzte und Patienten aus.