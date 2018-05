Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. In anderen Bereichen ist die Akzeptanz der neuen Zahlungsmethode geringer: Ein Parkticket würden noch 24 Prozent der Befragten mobil bezahlen und fast jeder Fünfte möchte Tickets für Freizeitaktivitäten damit kaufen.

Momentan bezahlen nur wenige Menschen in Deutschland mit dem Smartphone. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder glaubt aber, dass sich das in einem nicht nährer genannten Zeitraum ändern wird: «In Zukunft wird die Mobile Wallet die Geldbörse komplett ersetzten.»

Eine geringe Nachfrage für neue Zahlungsmethoden gibt es demnach im Einzelhandel. Möbel, Kleidung oder Elektrogeräte will die große Mehrheit also noch mit ihrem Portemonnaie bezahlen. Ähnlich sieht es Bäcker, Friseur oder Kiosk aus: Nur 13 Prozent können sich hier vorstellen, an der Kasse ihr Smartphone zu zücken. In Cafés und Restaurants möchte gerade einmal jeder Vierzehnte mit dem Mobiltelefon bezahlen.

Für die Bitkom-Studie wurden 642 Besitzer eines Smartphones im Februar befragt.