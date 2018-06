Der Film werde gegen Bezahlung zu sehen sein, berichtete der Sender unter Berufung auf Michael Lynton, Chef von Sony Entertainment. Am Donnerstag läuft der Film auch in gut 200 unabhängigen US-Kinos an.

Auslöser des Wirbels um den Film war ein kürzlicher Hacker-Angriff auf Sony Pictures, für den die USA das kommunistische Nordkorea verantwortlich machen. Das Studio hatte nach dem digitalen Angriff und folgenden Terrordrohungen den Kinostart zunächst abgesagt.