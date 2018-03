Das Vorzeige-Smartphone Galaxy Note 7 ist wieder im Handel. Knapp einen Monat nach dem Rückruf hat Samsung das Modell wieder auf den Markt gebracht. Foto: Will Oliver

In Europa solle der Verkauf am 28. Oktober starten, sagte ein Sprecher des Smartphone-Marktführers. Samsung hatte Anfang September die Brandgefahr infolge von Akku-Problemen bei dem Phablet - eine Mischung aus Smartphone und Tablet-Computer - eingeräumt und eine weltweite Austausch-Aktion angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens waren 2,5 Millionen Geräte betroffen, allein in Südkorea und den USA sollen etwa 1,4 Millionen Geräte verkauft worden sein.

Die US-Verbraucherschutzbehörde hatte von 92 gemeldeten Zwischenfällen gesprochen, bei denen sich ein Note 7 überhitzte oder Feuer fing. Das Modell war nach der Markteinführung am 19. August wochenlang in mehreren Ländern verkauft worden.