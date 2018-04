Bislang wurde die Verbreitung öffentlicher WLAN-Hotspots in Deutschland durch unklare Rechtsverhältnisse ausgebremst. Foto: Paul Zinken

Drahtloses Internet gibt es nun beispielsweise am Brandenburger Tor, dem Roten Rathaus und am Friedrichstadtpalast. Nutzer können an den Hotspots ohne Anmeldung gratis und zeitlich unbegrenzt ins Internet gehen. Umgesetzt wird das Projekt im Auftrag des Senats durch den Nürnberger Netzwerktechniker abl Social Federation und den Hörbuch-Anbieter Audible.