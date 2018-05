Per Voreinstellung sollten die Funktionen auf «aus» gestellt sein. Die neuen Datenschutzregeln sollen laut Facebook am 30. Januar in Kraft treten. Facebook hatte die Einführung auf Druck europäischer Regulierer verschoben.

«Wenn Facebook permanent verfolgt, wie wir auf bestimmte

Angebote im Netz reagieren, besteht eine große Gefahr, dass

wir vorhersehbar und damit auch manipulierbar werden», sagte Kelber. Unklar bleibe, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet, genutzt und ausgewertet würden. Am Stichtag würden Nutzer automatisch beim Einloggen ihre Einwilligung geben. «Man wird gezwungen, das

Gesamtpaket zu wählen. Facebook lässt nur die Wahl: Alles

oder Nichts.»

Facebook hatte die Änderungen im November angekündigt und die Einführung nach der Kritik von Datenschützern um einen Monat verschoben. Das Netzwerk will damit Werbung künftig stärker auf die einzelnen Nutzer zuschneiden. Dafür sollen Informationen über besuchte Websites und genutzte Apps sowie Standortdaten ausgewertet werden. Für die Nutzer sollen die Regeln aber auch mehr Transparenz und Kontrolle ermöglichen. Die Personalisierung sollen Nutzer auch abschalten können.