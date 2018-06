Dabei sei egal, in welcher App man sich gerade befinde, erläuterte Google in einem Blogeintrag. Das Ergebnis kann man dann direkt in der Anwendung einsetzen - etwa die Adresse eines Lokals per Google finden und verschicken, ohne dafür eine Messaging-App verlassen zu müssen. Bisher hätte man dafür in den Webbrowser oder in die Google-App gehen müssen.

Google selbst betreibt mit Android die meistgenutzte Smartphone-Plattform der Welt, in die Dienste des Internet-Konzerns tief integriert werden können. Zugleich versuchen Google und Microsoft aber auch, alle ihre Services für Nutzer von Apple-Geräten verfügbar zu machen.