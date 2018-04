Fünf Jahre nach Einführung des Dokuments besitzt nach einer repräsentativen Umfrage für die «Welt am Sonntag» nur jeder Dritte einen solchen Ausweis mit Online-Funktion. Nur rund 15 Prozent davon haben ihn in den vergangenen zwölf Monaten im Internet eingesetzt. Auch an Anbietern für die Dienste fehlt es demnach.

Bisher haben «WamS»-Recherchen zufolge nur 55 kommerzielle und 109 behördliche Anbieter beim Bundesverwaltungsamt das Zertifikat erworben, das sie zu einem digitalen Identitätscheck per Personalausweis berechtigt.