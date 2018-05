An Weihnachten hatten Hacker die Netzwerke der Sony Playstation und der XBox von Microsoft mit einer Datenflut überschwemmt und vorübergehend lahmgelegt. Foto: Michael Nelson

Er soll sich unter anderem unerlaubten Zugang zu Computerdaten beschafft haben und einer oder mehreren Personen mit dem Tod gedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die britischen Behörden hätten in dem Fall gemeinsam mit der US-Bundespolizei FBI ermittelt. Gefasst wurde der junge Mann in Southport nördlich von Liverpool.

An Weihnachten hatten Hacker die Netzwerke der Sony Playstation und der XBox von Microsoft mit einer Datenflut überschwemmt und vorübergehend lahmgelegt. Unmittelbar nach dem Angriff hatte die Gruppe «Lizard Squad» angegeben, dass sie für die Störung verantwortlich sei.