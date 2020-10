Die Ostwestfalen brachten Jahn Regensburg beim 3:1 (1:1) in der leeren Benteler-Arena die erste Saisonniederlage bei. Osnabrück setzte sich mit 2:1 (2:0) gegen den SV Sandhausen durch. Eintracht Braunschweig kam am 6. Spieltag durch einen umstrittenen Strafstoß in der Nachspielzeit zum 3:2 (1:2)-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Holstein Kiel musste sich hingegen mit einem 1:1 (1:1) beim FC Erzgebirge Aue begnügen.

