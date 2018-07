Wiesbaden (dpa) - Rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland wollten im vergangenen Jahr mehr arbeiten. Neben Arbeitslosen und weiteren Erwerbslosen sind in dieser Zahl auch 2,6 Millionen Menschen enthalten, die bereits einen Job haben. Von ihnen üben sogar knapp 1,2 Millionen eine Vollzeittätigkeit aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Sie wollten allerdings auch nur wenige Stunden drauflegen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Gesamtzahl der nach eigener Einschätzung Unterbeschäftigten um 255 000 oder 4,5 Prozent.