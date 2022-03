Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken ist ein weiterer Coronafall aufgetreten. Mittelfeldspieler Tobias Jänicke wurde positiv getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne, wie die Saarländer am Dienstag mitteilten. Bei allen anderen Teamkollegen und dem Trainerstab gab es keine weiteren positiven Ergebnisse. Am vergangenen Donnerstag war bereits ein Test bei Abwehrspieler Bjarne Thoelke positiv ausgefallen.