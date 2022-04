Saarbrücken (dpa/lsw) - In einem intensiven Spiel verpassten die Hausherren die Führung. Per Strafstoß scheiterte Julian Günther-Schmidt (23. Minute). Aus dem Spiel heraus fehlten auch nach dem Seitenwechsel die großen Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Dominik Kother. Mannheims Joker hatte in der Nachspielzeit das Nachsehen gegen FCS-Keeper Daniel Batz.

Tabelle

Kader 1. FC Saarbrücken

Kader SV Waldhof Mannheim