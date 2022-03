Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kann bei seinem Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg auf eine lautstarke Unterstützung seiner Fans bauen. Rund 5000 Anhänger der Roten Teufel begleiten die Mannschaft ins Dreisamstadion. "Für uns ist das natürlich eine überragende Situation, dass unsere Fans aus einem Auswärtsspiel praktisch ein Heimspiel machen", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitag. "Man kann sehen, was für eine Euphorie hier entstanden ist und dass die ganze Region gewillt ist, uns zu pushen. Wir wollen alle, die morgen nach Freiburg fahren, belohnen."

Gegen die technisch starken Gastgeber erwartet Antwerpen eine interessante Begegnung. Dabei gibt er sich selbst kämpferisch. "Sie haben seit acht Spielen nicht verloren. Unser Anspruch ist es, dass wir jetzt die Mannschaft sein wollen, die dort gewinnt", sagte der 50-Jährige.

Das Selbstbewusstsein beim Tabellenzweiten kommt nicht von ungefähr. "Wir sind über konstant gute Leistungen in den oberen Bereich gekommen, darauf können wir stolz sein, das soll auch in Freiburg so weitergehen", kündigte Antwerpen an. Bis auf Kapitän Jean Zimmer (Darmerkrankung) und den langzeitverletzten Lucas Röser (Kreuzbandriss) stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.

