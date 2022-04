Aufstiegsaspirant 1. FC Kaiserslautern eröffnet mit einer Pflichtaufgabe am Freitagabend (19.00 Uhr) den 33. Spieltag der 3. Fußball-Liga. Der Tabellenzweite aus der Pfalz geht als klarer Favorit in die Partie bei den Würzburger Kickers, die bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben. "Das ist schon ein Pfund. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die definitiv drei Punkte braucht", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag vor dem Gastspiel am Würzburger Dallenberg. "Wir haben mit dem 5:1-Sieg gegen Duisburg aber ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und sind auf alles vorbereitet."