Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will seine Erfolgsserie fortsetzen und weiter an den Aufstiegsplätzen dranbleiben. Nach zuletzt drei Siegen streben die Saarländer auch am Samstag (14.00 Uhr) gegen den Halleschen FC drei Punkte an. "Wir wollen diese Serie natürlich fortsetzen. Es ist wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn man das nicht gerne hört. Wir sind selbstbewusst genug, aber der Gegner wird es uns wieder schwer machen", sagte Mittelfeldspieler Dave Gnaase am Freitag.