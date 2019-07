Épernay (dpa) - Der französische Bergkönig Julian Alaphilippe hat gleich die erste Chance auf einen Etappensieg bei der Tour de France genutzt und ist mit einem beherzten Solo ins Gelbe Trikot gefahren.

Auf der 215 Kilometer langen Etappe von Binche nach Épernay setzte sich der 27-Jährige bei der letzten Bergwertung ab und ließ sich auf den letzten 16 Kilometern nicht mehr einfangen. Inklusive der Bonussekunden reichte es für den Profi vom Team Deceuninck-Quick-Step am Montag klar zur überraschenden Gesamtführung, die der um knapp fünf Minuten abgehängte Niederländer Mike Teunissen vom Team Jumbo-Visma abgeben musste.

«Das heutige Finale passt perfekt für mich», hatte Alaphilippe, der im vergangenen Jahr das Bergtrikot erobert hatte, schon vor der kniffligen ersten Überfahrt nach Frankreich gemutmaßt. Er sollte recht behalten. «Dieses Jahr habe ich meine gesetzten Ziele bereits erreicht», sagte Alaphilippe. Er hatte mit Siegen bei Mailand-Sanremo und beim Flèche Wallonne bereits das Frühjahr geprägt. Am Montag meisterte er auch den schwierigen Endspurt mit einer Steigung von bis zu 15 Prozent in der französischen Champagne.

Rang zwei belegte Michael Matthews aus Australien, Dritter wurde der Belgier Jasper Stuyven. Auch der deutsche Meister Maximilian Schachmann mischte ordentlich mit und zeigte sich am Côte de Mutigny mit einer Attacke, bevor er auf der folgenden Abfahrt wieder vom Feld eingeholt wurde. Die Topfavoriten um Geraint Thomas und Egan Bernal vom Team Ineos kamen mit den Alaphilippe-Verfolgern ins Ziel. Bernal fuhr dabei noch fünf Sekunden auf den walisischen Titelverteidiger Thomas heraus. Die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann kam zeitgleich mit Thomas ins Ziel.

Die bisher schwierigste Etappe mit vier kurzen, aber steilen Anstiegen auf den letzten 42 Kilometern ließ den reinen Sprintern wie Dylan Groenewegen, Elia Viviani oder dem Deutschen André Greipel keine Chance. Schon bei den ersten beiden Bergwertungen mussten einige Sprinter abreißen lassen, auch Gelb-Träger Teunissen konnte schnell nicht mehr mithalten.

Einen Tag nach dem überwältigenden Erfolg von Jumbo-Visma im Mannschaftszeitfahren rückte auch der Deutsche Tony Martin - zumindest anfangs - wieder in den Fokus. Gut 80 Kilometer führte der unermüdlich rackernde 34-Jährige das Peloton im Wind an, bevor er erlöst wurde und sich erschöpft ans Ende des Feldes zurückfallen ließ. «Es ist für mich total okay, ich kann mich 100 Prozent für das Team aufopfern», hatte Martin nach dem Triumph unter dem weltberühmten Atomium in Brüssel gesagt. Dies bewies er einen Tag später eindrucksvoll.

Am Dienstag (12.10 Uhr/One und Eurosport) bietet sich nach der ersten hügeligen Etappe die nächste Chance für die Sprinter. Auf den 213,5 Kilometern von Reims nach Nancy sind gerade einmal zwei Bergwertungen der vierten Kategorie zu bewältigen. Jumbo-Visma will dann nach dem Verlust des Gelben Trikots mit Top-Sprinter Groenewegen, der zum Auftakt böse gestürzt war, den dritten Etappensieg am vierten Renntag einfahren.