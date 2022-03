Mittelfeldspieler René Klingenburg vom 1. FC Kaiserslautern hat nach seinem verletzungsbedingten Aus in Osnabrück das Krankenhaus inzwischen verlassen. Der 28-Jährige habe Prellungen im Gesicht und eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, sagte FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf am Sonntag. In der kommenden Woche sollen weitere Untersuchungen vorgenommen werden.