Erfurt (dpa) - Rund 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann wurde laut Polizei gestern in Sachsen festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 76-Jährige sei dringend verdächtig, im August 1996 in Jena die damals zehnjährige Ramona angesprochen und an einem unbekannten Ort getötet zu haben. Ins Visier der Ermittler geriet der Mann dank der Arbeit der sogenannten Soko Altfälle in Jena. Diese hat schon andere viele Jahre zurückliegende Tötungsverbrechen aufgeklärt.