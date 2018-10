Erst nach Elfmeterschießen konnte sich der Club in Rostock durchsetzen. Foto: Bernd Wüstneck

Schalkes Spieler bejubeln den Sieg im Elfmeterschießen in Köln. Foto: Rolf Vennenbernd

Drittligist Rostock verlor in der zweiten Runde mit 2:4 gegen den Erstliga-Aufsteiger aus Nürnberg, nach 120 Minuten stand es 2:2. Zweitliga-Spitzenreiter Köln verlor den Elfmeter-Krimi gegen Schalke mit 5:6, nach einem 1:1 in der Verlängerung. Auch Borussia Dortmund und Werder Bremen kamen weiter. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 3:2 durch einen Elfmeter-Treffer kurz vor Ende der Verlängerung, die Bremer dagegen zogen durch ein 5:1 gegen den Regionalligisten Weiche Flensburg ungefährdet ins Achtelfinale am 5./6. Februar ein.