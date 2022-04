Der 1. FC Heidenheim hat den Rückstand auf die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga wieder verkleinert. Gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Nürnberg gewannen die Heidenheimer am Sonntag dank ihrer Effektivität mit 3:1 (2:0). Als Tabellen-Sechster liegen sie nur noch sechs Punkte hinter dem zweitplatzierten SV Darmstadt 98 und einen Zähler hinter den Franken. Tim Kleindienst traf nach drei Minuten per Kopf, Maurice Malone erhöhte noch vor der Pause (36.). In der Schlussphase traf Kleindienst erneut (85.), ehe Manuel Schäffler verkürzte (88.).