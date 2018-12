Die "Bild"-Zeitung berichtet über einen heftigen Streit und eine Beinahe-Kopfnuss

Wenn der Bericht der "Bild"-Zeitung stimmt, hat es gestern im Training heftig gekracht: Sejad Salihovic soll im Trainingsspiel auf Marvin Compper losgegangen sein und dabei eine Kopfnuss angedeutet haben, allerdings ohne den Abwehrspieler zu berühren. Tom Starke und Edson Braafheid seien schließlich dazwischen gegangen, "um Schlimmeres zu verhindern", so das Blatt. Salihovic wurde nach dem Disput von Trainer Marco Pezzaiuoli zum Duschen in die Kabine geschickt. Was genau zu der Auseinandersetzung führte ist unbekannt. Heute soll es ein klärendes Gespräch mit den beiden.