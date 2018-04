Der Wechsel des Bosniers steht wohl unmittelbar bevor

Nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten ist sich der VfB Stuttgart mit Vedad Ibisevic finanziell einig. Der Transfer hänge nun davon ab, ob Hoffenheim einen adäquaten Ersatz für den Torjäger findet. "Der VfB will Ibisevic und Ibisevic will zum VfB", so die Tageszeitung. Der Bosnier habe die Signale des Trainers verstanden. Das Blatt meint damit die mangelnde Wertschätzung des Trainers. Stanislawski hatte erst am Wochenende zu Ibisevics Toren gesagt: "Ein anderer hätte die Tore vielleicht auch gemacht!"

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp sieht die Sache etwas anders. "Ich bin dagegen, dass Ibisevic wechselt", sagte der Mäzen im Gespräch mit der Heidelberger "Rhein-Neckar-Zeitung". Das Risiko sei "zu hoch", so Hopp, der "Abstand zu Platz 17 ist ja nicht berauschend".

Auch auf www.1899aktuell.de stimmte ein großer Teil der Fans dem Hoffenheim-Gönner zu, viele waren erfreut über Hopps Machtwort. "Vielen Dank, lieber Dietmar Hopp!", schrieb TSG-Mitgied Arnold.

Mit Vedad Ibisevic würde nach Demba Ba und Chinedu Obasi der letzte "Herbstmeister-Stürmer" aus dem Jahr 2008 den Verein verlassen.