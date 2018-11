Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist der Rekordmeister an Hoffenheims Brasilianer interessiert

Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick hält Luiz Gustavo schon lange für einen der besten Spieler in Deutschland. Möglicherweise teilt man nun auch in München Rangnicks Einschätzung. Denn wenn der Bericht der "Bild"-Zeitung stimmt, sind die Bayern an Gustavo interessiert, als Nachfolger für van Bommel, wenn der Holländer nach Wolfsburg wechselt. Van Bommels Vertrag läuft zum Ende der Saison aus, nach Angaben von "Bild" ist aber schon im Winter ein Wechsel denkbar. Luiz Gustavo steht in Hoffenheim noch bis 2014 unter Vertrag.