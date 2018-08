Auch das Kapitänsamt könnte der Keeper im Winter verlieren

Ist Tim Wiese unter Marco Kurz als Nummer 1 in Hoffenheim gesetzt? Vorerst offenbar nicht. Wiese hat seine Knieverletzung zwar offenbar auskuriert und kann wieder am Training teilnehmen, der neue Cheftrainer von 1899 Hoffenheim vermied nach dem Trainingsstart am Mittwoch ein klares Bekenntnis zu dem Ex-Nationalspieler Wiese. "Ich habe drei hervorragende Torhüter. Wenn wir nach Verstärkungen schauen, dann mit Sicherheit nicht bei den Torhütern", flachste Kurz, betonte danach aber ausdrücklich: "Wir haben eine Vorbereitungszeit, wo sich jeder präsentieren kann. Tim hat eine sehr hohe Erfahrung, aber auch auf der Position muss man um seinen Platz kämpfen."

In der Hinrunde konnte weder Wiese noch der 20-jährige Koen Casteels im TSG-Tor überzeugen. Inzwischen keimen Spekulationen auf, der Ex-Hoffenheimer Thorsten Kirschbaum könne in den Kraichgau zurückkehren. Kirschbaums Vertrag bei Energie Cottbus endet im Sommer. Wie der "kicker" berichtet, sei auch Bayer Leverkusen interessiert an einer Verpflichtung.

Für Wiese könnte es indes schon im Winter auch mit dem Amt als Kapitän von 1899 Hoffenheim vorbei sein. Auf die Frage, ob Wiese Kapitän bleibe, sagte Kurz: "Das kann ich noch gar nicht beantworten. Wir werden relativ viele Dinge besprechen. Ich möchte weder sagen: Ja oder Nein. Das war noch gar kein Gedanke von mir." Im Trainingslager in Portugal wird die Mannschaft einen Mannschaftsrat wählen, sagte Kurz der "Bild"-Zeitung. Der Trainer wählt anschließend aus dem Mannschaftsrat einen Kapitän aus. Laut "Bild" tendiere Kurz zu einem Feldspieler als Kapitän.