Gegen Bayern München steht noch Koen Casteels im Hoffenheimer Tor

Ex-Nationaltorwart Tim Wiese wird nicht mehr rechtzeitig zum Spiel gegen Bayern München fit. "Er steht noch nicht zur Verfügung", so Trainer Markus Babbel. Wiese hatte sich beim 3:5 in Freiburg einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Für ihn wird auch beim deutschen Rekordmeister Koen Casteels im Tor stehen.

"Er hat gerade erst mit leichtem Torwarttraining begonnen", sagte Markus Babbel, man wolle nun "nichts übers Knie brechen". Den verletzten Stammtorwart will man "so aufbauen, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist." Geht der Plan der TSG auf, kann Wiese am 19. Oktober gegen Greuther Fürth wieder eingesetzt werden.

Wiese hatte in den ersten fünf Pflichtspielen für die TSG 15 Gegentore kassiert. Ersatzmann Koen Casteels ist vom Gegner bisher noch ungeschlagen. Zuletzt spielte er zwei Mal zu null. Gegen Hannover 96 musste er zwar einen Treffer hinnehmen, allerdings nicht vom Gegner, sondern durch ein Eigentor von Innenverteidiger Matthieu Delpierre.