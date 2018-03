Tobias Weis fordert Kampfgeist

Während der Vorbereitung zählte Tobias Weis zu den Gewinnern im Kader der TSG. Der Mittelfeldspieler erkämpfte sich einen Platz in der Startelf von Markus Babbel und verdrängte Daniel Williams und Sejad Salihovic auf die Bank. Nach dem verkorksten Start, versucht Weis nun auch verbal ein Zeichen zu setzen.

Der "SportBild" sagte Weis: "Ich hoffe, dass sich einige richtig hinterfragt haben bei uns." Die TSG hat saisonübergreifend sechs Pflichtspiele in Folge verloren. Im DFB-Pokal war man beim Viertligist Berliner AK ausgeschieden. In der Liga steht man erstmals auf einem Abstiegsplatz. (Rang 17)

Weis weiter: "Ich höre hier immer was von Qualität. Doch Samstag um 15.30 Uhr sehe ich kaum einen bisher, der Qualität zeigt. Wir wirken alles andere als harmonisch und sind afu dem Platz viel zu brav. Jetzt zählt es in Freiburg. Keiner sollte an die Zielsetzung Euro League denken, sondern nur noch von Spiel zu Spiel an die drei zu vergebenden Punkte. Wir müssen füreinander einstehen und kämpfen."