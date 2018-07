... und der vorweihnachtliche Wunsch von Dietmar Hopp

Das gesamte Team von 1899 Hoffenheim hat am Abend im "Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo" Weihnachten gefeiert. Trainer Ralf Rangnick erschien zusammen mit seiner Ehefrau. Und die Spieler mussten auch nicht mit Wasser feiern: "Die können heute ruhig ein oder zwei Gläser trinken", zeigte sich der Coach großzügig, "aber zu viel wird heute sicher keiner trinken, wir haben ja morgen wieder um 10 Uhr Training." Auch Dietmar Hopp war bei der Feier in Mannheim. Einen Weihnachtswunsch hatte er nicht, nur einen vorweihnachtlichen: "Ich würde mir wünschen, dass wir im Pokal weiterkommen und in Wolfsburg nicht verlieren!"