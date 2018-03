Der SSC Neapel hat ein erstes, konkretes Angebot für Hoffenheims Franco Zuculini abgegeben

Der Name Zuculini fiel in den abgelaufenen Monaten meist nur noch, wenn es um Hoffenheims fehlgeschlagene Transferpolitik des vergangenen Sommers ging. Der kleine, 4,5 Millionen Euro teure Argentinier konnte in seinem ersten Jahr in Hoffenheim nicht Fuß fassen. 7 Bundesligaeinsätze (1 Tor) sind die Saisonbilanz Zuculinis, der vor seinem Wechsel nach Deutschland sogar von der WM träumte. Der Traum ist geplatzt, Zuculini konnte sich nicht empfehlen und ist statt in Südafrika nun auf der Suche nach einem neuen Verein. Manager Ernst Tanner: "Franco war ein sehr hoch gehandelter Spieler, bevor er zu uns kam. Er hat in der Bundesliga aus vielen Gründen nicht richtig Fuß fassen können. Ich glaube trotzdem an die Qualität von Franco. Die Frage ist, ob man nach einem Jahr überhaupt schon ein Fazit ziehen kann oder einen längeren Zeitraum hätte in Betracht ziehen müssen. Aber das ist jetzt kein Thema mehr."

Die Integrationsprobleme Zuculinis erklärt Tanner: "Er ist ein junger Mann mit 18 Jahren auf einem fremden Kontinent, der der Sprache nicht mächtig ist. Dann hat man es immer schwer. Er muss jetzt in ein Umfeld, in dem er sich besser verstanden fühlt und vielleicht auch von der Kultur besser aufgenommen werden kann."

Bei der Zukunftsplanung von Zuculini gehen die Vorstellungen von Verein und Spieler auseinander. Zuculini will wegt. Hoffenheim will Zuculini aber nicht verkaufen, sonder nur ausleihen.Tanner: "Ich glaube, dass Franco sicher, wenn er in eine Argentinien naheliegendere Umgebung kommen würde, sehr schnell den Spaß am Fußball wieder finden würde. Es geht in die Richtung Spanien oder Neapel. Das ist realistisch. Neapel hat ja eine gewisse Affinität zu den Argentiniern. Deshalb kann es durchaus klappen, aber es gibt auch noch andere Interessenten. Ein Angebot soll konkret erfolgen, bis jetzt laufen nur Gespräche."

Laut Informationen der Bild-Zeitung soll der SSC Neapel nun rund 5 Millionen Euro für eine Ausleihe mit Kaufoption geboten haben. Zu wenig für Tanner: "Wir sind prinzipiell mit einer Ausleihe einverstanden, aber wenn es auch eine Kaufoption geben soll, dann muss mehr kommen."