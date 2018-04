Hoffenheim unterliegt Nürnberg mit 2:3

"PRO TOM STARKE" prangte vor dem Spiel auf den Tribünen in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. Es war eine von sehr vielen Sympathiebekundungen der TSG-Fans in und um das letzte Heimspiel für ihren Torhüter. Und eben Starke wurde zur tragischen Figur beim 2:3 von 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Nürnberg. Das 0:1 von Tomas Pekhart (9.) verschuldete Starke, weil er einen Distanzschuss von Didavi nur nach vorne wegfaustete. Scheinbar ging die Diskussion um eine Verpflichtung von Tim Wiese unter der Woche nicht spurlos an Hoffenheims Torhüter vorbei.

Andreas Beck konnte zwischenzeitlich (22.) mit seinem ersten Tor im 129 Spiel für 1899 Hoffenheim zum 1:1 ausgleichen. Doch das Tor von Hoffenheims Kapitän reichte nicht. Noch vor der Pause traf Didavi zum 1:2 (44.). Hoffenheim ließ viele Chancen liegen. Allein der gute Knowledge Musona schob zweimal den Ball am leeren Tor vorbei (12., 27.). Boris Vukcevic traf nach Flanke von Beck nur den Außenpfosten (26.). Auch Sven Schipplock konnte eine hundertprozentige Chance nicht nutzen (40.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Pekhart nach einer Faustabwehr von Starke auf 1:3 (71.). Edson Braafheids Anschlusstreffer kurz vor Schluss zum 2:3 (88.) reichte am Ende nicht mehr aus, um das Spiel noch einmal zu drehen.

Die Presseschau zum Spiel:

