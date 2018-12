Zweieinhalb Monate nach dem schweren Unfall bedankt sich Boris Vukcevic für die Unterstützung

Der Gesundheitszustand von Boris Vukcevic hat sich weiter verbessert. Das hat die TSG 1899 Hoffenheim vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund mitgeteilt. Inzwischen könne sich Vukcevic auch verbal mit seinen Angehörigen verständigen, so der Bundesligist. "Vor allem möchte ich den TSG-Anhängern und dem Verein für den Rückhalt in dieser schweren Zeit danken. Ich möchte alle grüßen und sie gleichzeitig bitten, mir die nötige Zeit und Ruhe zu geben, um wieder in mein Leben zurückzufinden", wird Vukcevic vom Verein zitiert.

Vor einem Monat war der Hoffenheimer Profi aus dem Koma erwacht. Bereits seit Ende Oktober wird Vukcevic in einer Rehaklinik behandelt.

Vukcevic war am 28. September auf dem Weg ins Training mit seinem Mercedes AMG in den Gegenverkehr geraten und nahezu frontal mit einem Kieslaster zusammengeprallt. Mit schweren Kopfverletzungen konnte er aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Noch auf dem Weg in die Uniklinik war der Hoffenheimer Profi aber in ein schweres Koma gefallen. Zwei Mal wurde Vukcevic operiert, erst nach zwei Wochen war er außer Lebensgefahr.

Der Hoffenheimer Profi wird nun auch weiterhin in einer Rehaklinik behandelt. Die Eltern des 22-jährigen werden in einer Mitteilung der TSG mit den Worten zitiert: „Wir sind froh, dass Boris Fortschritte macht. Aber wir bitten auch darum, im Sinne unseres Sohnes zu respektieren, dass er noch einen weiten Weg vor sich hat und sehr viel Ruhe benötigt.“

Die Heidelberger Polizei geht davon aus, dass Vukcevic bei dem Zusammenstoss auf der B45 unterzuckert war. Schon der Notarzt hatte am Unfallort festgestellt, dass der Blutzuckerwert des Mittelfeldspielers zu niedrig war. Die Ermittler hatten gleich nach dem Unfall den Zucker-Computer von Boris Vukcevic und das Diabetiker-Tagebuch sichergestellt und untersucht. An den Unfallfahrzeugen wurden keine technischen Mängel festgestellt.

Boris Vukcevic hatte bereits vor zwei Jahren einen Autounfall durch Unterzuckerung. Der Zusammenstoss auf der A6 verlief aber glimpflich. Bei der TSG 1899 Hoffenheim war das bekannt. "Wir hatten von dem damaligen Unfall Kenntnis. Es gab ein Ermittlungsverfahren, und es wurde ein ärztliches Gutachten erstellt mit dem Ergebnis, dass Boris Vukcevic seine Fahrerlaubnis behalten durfte“, sagte TSG-Pressesprecher Holger Tromp. Der Hoffenheimer Profi war im Oktober 2010 auf der A6 von Sinsheim Richtung Heilbronn unterwegs. Bei Bad Rappenau hatte er dann mehrfach die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand gestreift. 1,3 Kilometer weiter war er dann mit seinem Audi A5 ungebremst in den Anhänger eines Lasters gekracht. Vukcevic kam mit Unterzucker ins Krankenhaus, konnte aber wohl schnell wieder entlassen werden.